Volbeat im Interview! Jim Root über das kommende Slipknot-Album. Neue Platten von Rivers Of Nihil, Gaahls Wyrd u.a.

Back In Black – das Metal-Update Jim Root hat null Ideen für ein neues Slipknot-Album! Jim Root hat zehn Ideen für ein neues Slipknot-Album! Ja, was denn nun? Und dann gibt es auch noch dieses fertig aufgenommene, unveröffentlichte Album ... Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: The Haunted SONGS OF LAST RESORT Rivers Of Nihil RIVERS OF NIHIL Katatonia NIGHTMARES AS EXTENSIONS OF THE WAKING STATE Gaahls Wyrd BRAIDING THE STORIES Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr…