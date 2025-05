Airbourne haben den Klau von wertvollem Gear zu beklagen. Die O’Keeffes hätten unter anderem gerne eine Gitarre ihres toten Vaters wieder.

Airbourne sind Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Aussie-Rocker selbst in den Sozialen Medien mitteilten, schlugen die Langfinger am 6. April zu. So brachen die Banditen in das Lager der Band in Melbourne ein und entwendeten einiges wertvolles Equipment, das überdies auch hohen sentimentalen Wert besitzt. Die Musiker rufen nun ihre Fans in der Gegend auf, die Augen offen zu halten. Ausschau halten "Schweren Herzens geben wir dies bekannt: Es wurde am Samstagabend in unser australisches Lager eingebrochen", lässt Airbourne-Frontmann Joel O'Keeffe wissen. "Die Diebe ließen unter anderem sechs Gitarren mitgehen. Am wichtigsten ist die alte Mini Maton meines Vaters…