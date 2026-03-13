Toggle menu

Frazey Ford live in Aschaffenburg 20.05.2026

Künstler: Frazey Ford

Deep Purple veröffentlichen dieses Jahr ein neues Album
Deep Purple
Deep Purple haben in den letzten Monaten an ihrem 24. Studioalbum gearbeitet. Sänger Ian Gillan verrät nun Genaueres dazu.
Im September 2025 erzählte Deep Purple-Bassist Roger Glover im Gespräch mit Eddie Trunk, dass die Rock-Veteranen zwischen all ihren Live-Auftritten an neuer Musik arbeiten. Das ist insofern recht beachtlich, bedenkt man das Durchschnittsalter der Band, das – abgesehen von Gitarrist Simon McBride (46 Jahre) – zwischen 77 und 80 Jahren liegt. Sänger Ian Gillan bestätigt die Studioarbeit jetzt nicht nur – er verrät auch noch den Veröffentlichungszeitraum und gibt Einblicke in den Entstehungsprozess. Metaphysik Im Interview mit Songwriting For Songwriters erklärt Gillan, dass die Arbeit am Nachfolger von =1 (2024) in den letzten Zügen sei. Jedoch könne er noch nicht zu…
