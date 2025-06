Zakk Wylde ist ein vielbeschäftigter Musiker. So sehr, dass Black Label Society momentan ein wenig hintenanstehen muss. Aber nicht mehr lange.

Gitarrist und Sänger Zakk Wylde hat derzeit einiges auf der Agenda. Noch bis Mitte September ist er beinahe nonstop mit Pantera unterwegs – sowohl als Headliner ("The Heaviest Tour Of The Summer") als auch unterstützend für Metallica auf deren groß angelegter "M72"-Welttournee. Zwischendurch muss er auch noch am 5. Juli in Birmingham dabei sein, wenn Black Sabbath und Ozzy Osbourne ihren Bühnenabschied geben. Da bleibt wenig Zeit für andere Projekte. Und doch haben es Wylde und seine Kameraden von Black Label Society inmitten aller Verpflichtungen geschafft, in den letzten Monaten zwei Singles zu veröffentlichen: ‘The Gallows’ im September 2024, und…