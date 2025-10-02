Nach 51 Jahren hat sich die originäre Alice Cooper Group für ihren ersten Langspieler seit dem 1974er-Abschiedswerk MUSCLE OF LOVE wieder zusammengetan.

Das komplette Interview mit Alice Cooper Group findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Bei aller Begeisterung ist die Album-Reunion der vier verbliebenen Original-Band-Mitglieder kein Ereignis, das aus heiterem Himmel kommt. Vielmehr haben sich in den letzten fast 15 Jahren die positiven Vorzeichen einer verlängerten Wiedervereinigung durchaus verdichtet. Den Anfang macht zunächst die Aufnahme der Band in die Rock And Roll Hall Of Fame im Jahr 2011, dicht gefolgt von den ersten Gastauftritten von Bassist Dennis Dunaway, Drummer Neal Smith und Rhythmusgitarrist…