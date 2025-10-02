Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Video-Interview bei Rock am Ring.

"Ich kann mich an fast jede Show erinnern": Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Interview über die Live-Karriere der Band. Was im Jahr 2004 als unkonventionelles Projekt begann, hat sich zu einer der erfolgreichsten Heavy Metal-Bands der Welt entwickelt. Powerwolf: Tour-Pläne und Live-Album 2026 Die "Summer Of The Wicked"-Tour liegt gerade erst hinter ihnen, doch die Wölfe sind weiterhin bereit, die renommiertesten Bühnen der Welt zu erobern! Der nächste Schritt ist ihre Rückkehr nach Nordamerika – die große Headlinertour durch die USA und Kanada beginnt am 17. September 2025 im kanadischen Toronto. Danach setzen sie ihre Messe nur einen Tag…