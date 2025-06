Gene Simmons muss für sein exklusives VIP-Roadie-Paket so viel Geld nehmen, weil er sich gegen mögliche Klagen absichern muss.

Gene Simmons bietet bekanntlich auf seiner aktuellen US-Tour pro Show einmal das „Personal Assistant And Band Roadie For The Day“-Erlebnis an. Dafür muss man dem Kiss-Bassisten lediglich 12.495 US-Dollar auf den Tisch knallen. Nun hat der gewiefte Unternehmer im Interview beim US-Radiosender 95.9 The Rat erläutert, warum dieses besondere VIP-Angebot so teuer ist. Die Chose hat versicherungstechnische Gründe. Aber versischer dat "Heutzutage sind alle so klagefreudig", redet Gene Simmons Klartext. "Das bedeutet, dass jeder jeden ohne Grund verklagt. Wenn man sich ein einem Papier schneidet, wird jemand verklagt. So ist die Art zu leben einfach in Amerika — in Kalifornien…