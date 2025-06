Wendy Dio, die Witwe von Ronnie James Dio, gibt an, Lemmy Kilmister nur wenige Stunden vor seinem Ableben besucht zu haben.

Wendy Dio war kürzlich zu Gast im Rocktails With Ahmet Zappa Podcast und reflektierte über Freundschaften ihres 2010 verstorbenen Ehemanns Ronnie James Dio mit anderen Rock- und Metal-Größen. Besonders mit Judas Priest-Frontmann Rob Halford und Motörhead-Legende Lemmy Kilmister sei Dio eng verbunden gewesen, wie dessen Witwe und einstige Managerin zu Protokoll gibt. So seien die drei Musiker „sich sehr ähnlich“ gewesen: „Sie wählten ihre Freunde sehr sorgfältig aus. Sie waren einfach wirklich coole Leute, die gerne Zeit miteinander verbrachten und sich liebten – sehr sogar.“ Einzig von Rob Halford kann man noch in der Gegenwart sprechen, und das tut Wendy: „Rob…