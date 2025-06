Laut W.A.S.P.-Frontmann Blackie Lawless liegt neue Musik erst mal auf Eis. Vorher soll noch seine Autobiografie erscheinen.

Ab dem 6. Juni bis Ende Oktober ziehen W.A.S.P. mit ihrer „Album ONE Alive“-Welttournee über europäische Gefilde, um das 40. Jubiläum ihres Debütalbums zu begehen. Mit neuer Musik ist wohl in näherer Zukunft nicht zu rechnen, wenn man nach den Aussagen von Bandleader und Sänger Blackie Lawless gegenüber Eonmusic geht. Katastrophen und eine Menge Arbeit Nachdem sich ausgiebeig über die Diskografie von W.A.S.P. unterhalten wurde, kam die unausweichliche Frage nach neuem Material auf. Lawless erklärt: „Wir haben vor ein paar Jahren während COVID an Sachen gearbeitet. Und dann waren wir vor zwei Jahren auf Europatournee, wo mir den Rücken gebrochen…