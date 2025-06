Mat Sinner feiert mit neuer Primal Fear-Mannschaft seine ruhmreiche und emotionale Rückkehr auf die Bühne.

Die neue Besetzung von Primal Fear feierte am Freitag, den 9. Mai beim Rock in Rautheim Festival 2025 bei Braunschweig ihr Live-Debüt. Fan-Aufnahmen des Konzerts und Posts der Band seht ihr unten im Artikel. Zur neuen Primal Fear-Besetzung gehören neben Mat Sinner (Bass) und Ralf Scheepers (Gesang) nun auch die italienisch-kubanische Gitarristin Thalìa Bellazecca (Angus McSix, ehemals Frozen Crown), André Hilgers (Axxis, Rage, Silent Force, Sinner, Bonfire) am Schlagzeug sowie der schwedische Gitarrist Magnus Karlsson, der in den letzten Jahren hauptsächlich als Studiomitglied aktiv war, nun aber wieder Teil des Live-Line-ups von Primal Fear ist. Vergangenen Sommer wurde bekanntgegeben, dass…