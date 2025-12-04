Im Dezember gibt es ein Benefizkonzert in Gedenken an den verstorbenen At The Gates-Frontmanns Tomas "Tompa" Lindberg.

Dark Tranquillity, The Crown und The Halo Effect haben ein Benefizkonzert angekündigt, bei dem das Vermächtnis des At The Gates-Sängers Tomas "Tompa" Lindberg gefeiert werden soll. Das Konzert findet am 6. Dezember im Monument 031 in Göteborg, Schweden statt. Der Erlös der Ticket-Verkäufe wird an die schwedische Krebsgesellschaft "Cancerfonden" gespendet sowie dem "Gardens Of Grief"-Fonds, der von Elis Markskog vom Malmö Massacre-Festival eingerichtet wurde. Tribut In einem Instagram-Post schreiben die Melodic Death-Metaller: "Am 14. November jährt sich zum 30. Mal das Genre-prägende Album SLAUGHTER OF THE SOUL von At The Gates. Leider verstarb Tomas "Tompa" Lindberg, die Stimme hinter diesem…