Die Bay-Area-Thrasher Heathen schlagen ein neues Kapitel auf. Wiederholt geht mit einem neuen Album ein Label-Wechsel einher.

Vier Studioalben bei vier verschiedenen Labels – das ist die bisherige Bilanz von Heathen. Zuletzt erschienen EMPIRE OF THE BLIND (2020) und das Live-Album BLEED THE WORLD – LIVE (2025) noch bei Nuclear Blast. Nun soll es mit Napalm Records weitergehen. Zu diesem Anlass veröffentlichen die Thrasher eine Maxi-Single, um die Wartezeit auf das neue Album zu überbrücken. (Fast) alles neu Den neuen Platten-Deal kommentiert die Band wie folgt: „Wir sind unglaublich stolz bekanntgeben zu können, dass Heathen offiziell bei Napalm Records unter Vertrag genommen wurden! Wir schließen uns einem Team an, das unsere Vision, unseren Antrieb und unsere Leidenschaft…