Nachhilfeunterricht: In einem Online-Kurs lehren die Scorpions, was es braucht, um genauso erfolgreich zu sein wie die Rock-Stars selbst.

2025 scheint niemand um die Scorpions herumzukommen. Anfang Juli feierte die Band ihren 60. Geburtstag mit einer großen Liveparty in der Heinz von Heiden Arena in ihrer Heimat Hannover. Zu den geladenen Gästen gehörten keine Geringeren als Bülent Ceylan, Alice Cooper und Judas Priest. Das aufgezeichnete Konzert soll zudem am 14. November unter dem Titel COMING HOME LIVE veröffentlicht werden. Obendrein ist derzeit ein Film in Arbeit, der die beeindruckende Geschichte der Band darstellen soll. Lernen und lehren Nun steigen Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs auch noch in den Bildundssektor ein. Ihrer langjährige Erfahrung wollen die Scorpions jetzt…