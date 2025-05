Arch Enemy im Interview. Iron Maiden feiern ihr 50. Jubiläum. Großer Umbruch bei Katatonia. Neue Alben von Lordi, Bloodywood u.a.

Back In Black – das Metal-Update Schwer schlucken müssen dieser Tage Fans von Katatonia: Gitarrist Anders Nyström steigt aus! Wie geht es weiter für Sänger Jonas Renkse und Co.? Schwerer noch wiegen Nachrichten über den Gesundheitszustand von Flogging Molly-Sänger und -Gitarrist Dave King – so geht es ihm nach einer Hirnblutung. Freudig in die Zukunft hingegen können Iron Maiden-Anhänger blicken: Neben der anstehenden Tournee (präsentiert von METAL HAMMER) feiern die Metal-Legenden ihr 50. Jubiläum außerdem mit einer Dokumentation (diesmal wirklich!). Was es darüber bis jetzt zu wissen gibt, verraten wir euch. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das…