Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fulu Miziki live in Innsbruck 11.12.2025

teilen
mailen
teilen

Künstler: Fulu Miziki

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
U.D.O./Dirkschneider und Andrey Smirnov trennen sich
U.D.O.-Gitarrist Andrey Smirnov (hier mit Dirkschneider) am 16. März 2025 im Berliner Huxleys
Gitarrist Andrey Smirnov ist raus bei Udo Dirkschneiders Bands U.D.O. und Dirkschneider. Über die Gründe schweigt man sich derzeit noch aus.
Udo Dirkschneider und Andrey Smirnov machen fortan nicht mehr zusammen Musik. So haut der russische Gitarrist bei den beiden Bands des einstigen Accept-Frontmannes — U.D.O. und Dirkschneider — nicht mehr in die Saiten. Laut dem offiziellen Statement wurde die Entscheidung "freundschaftlich und mit gegenseitigem Respekt" getroffen. Eine Begründung der Personalie fehlt bislang. Bald gibt’s weitere News "Nach vielen der gemeinsamen Kollaboration haben sich U.D.O. / Dirkschneider und Gitarrist Andrey Smirnov entschieden, getrennte Wege zu gehen", heißt es in der Mitteilung. "Dieser Entschluss wurde freundschaftlich und mit gegenseitigem Respekt getroffen. Die Band möchte Andrey für sein herausragendes musikalisches Können, seine Hingabe…
Weiterlesen
Zur Startseite