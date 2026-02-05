Vor zwanzig Jahren veröffentlichten Edguy ROCKET RIDE. Was oberflächlich ein Spaßalbum ist, bildet einen Wendepunkt der Band-Geschichte.

Zwanzig Jahre ROCKET RIDE, und noch immer fühlt sich dieses Album an, als würde jemand mit einem überdimensionierten Grinsen den Startknopf einer Achterbahn drücken. Edguys siebtes Studioalbum markierte 2006 einen Wendepunkt für die Fuldaer Power Metal-Urgesteine: weniger Drachen, weniger Pathos, dafür mehr Hard Rock-Schubkraft. Diese schimmerte schon auf HELLFIRE CLUB (2004) durch, übernahm nun aber endgültig das Steuer. Wo frühere Werke noch stärker im klassischen Power Metal verwurzelt waren, schwenkte ROCKET RIDE bewusst in Richtung Stadion-Rock - ohne dabei die typische Edguy-Ironie zu verlieren, die Tobias Sammet seit jeher wie ein Markenzeichen stolz auslebt. Typischer Edguy-Tonus Von dieser Ironie gibt…