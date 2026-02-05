Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fun Lovin‘ Criminals live in Hamburg 10.05.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Betty, Hamburg
Hamburger Berg 13
20359 Hamburg

Künstler: Fun Lovin' Criminals

Ort: Betty, Hamburg

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Hamburg

teilen
mailen
teilen
Rokk Streaming: Eine neue Hoffnung
Rokk-Destruction
Anfang 2026 sehen die Aussichten in der Musikindustrie nicht rosig aus. Einige Ansätze lassen hoffen, wozu der Streaming-Dienst Rokk zählt.
Das komplette Interview mit Alex Landenburg von Rokk findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Das Offensichtliche in deinen Worten: Warum brauchen wir ein neues Streaming-Portal, und wie kam es dazu? Alex Landenburg: Mir wurde in den letzten 10, 15 Jahren immer bewusster, wie wenig von den teils sehr beachtlichen Streaming-Zahlen der Acts, mit denen ich unterwegs bin, bei ihnen hängenbleibt. Wie viele andere Kollegen habe ich das einfach akzeptiert. Mit aufgenommener Musik verdient man so gut wie nichts. Man braucht…
Weiterlesen
Zur Startseite