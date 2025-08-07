Daron Malakian von System Of A Down macht notgedrungen mal wieder einen musikalischen Alleingang mit Scars On Broadway.

Weil System Of A Down schon seit einiger Zeit in einer Art kreativer Sackgasse stecken, muss sich Gitarrist Daron Malakian anderweitig Song-schreiberisch austoben. Das hat der 49-Jährige zuletzt erneut im Rahmen seiner anderen Band Scars On Broadway gemacht. Der US-Amerikaner mit armenisch-irakischen Wurzeln veröffentlicht im Sommer einen neuen Longplayer: ADDICTED TO THE VIOLENCE erscheint am 18. Juli 2025. Doch damit nicht genug: Daron Malakian And Scars On Broadway präsentieren direkt den ersten musikalischen Vorboten. Das Video zu ‘Killing Spree’ gibt es unten zu sehen. Auf ADDICTED TO THE VIOLENCE hat der Metaller Unterstützung von Gitarrist Orbel Babayan und Schlagzeuger Roman…