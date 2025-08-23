METAL HAMMER präsentiert eine (natürlich nicht vollständige) Auswahl der wichtigsten, interessantesten und lustigsten Gigs ihrer Geschichte.

Der erste Gig 24. August 1968, Carlisle, County Ballroom, England Der erste Live-Auftritt in der Geschichte von Black Sabbath findet im rund 300 Kilometer von Birmingham entfernten Carlisle statt. Die Kleinstadt mit ihren rund 70.000 Einwohnern im Norden Englands soll der Sage nach die zweite Residenz des legendären König Artus gewesen sein. Fakt ist, dass sie zur Wiege einer der größten Bands aller Zeiten wird. Die Truppe nennt sich zu jenem…