Puddle Of Mudd-Frontmann Wes Scantlin glaubt, er habe gar nicht so viele Fehler begangen, derer er immer wieder bezichtigt wird.

Wes Scantlin ist als Frontmann von Puddle Of Mudd bekannt geworden. Die größten Erfolge feierte die Band Anfang der Nullerjahre. Zuletzt hat Scantlin jedoch mehr mit seinen Verfehlungen, als mit seiner Musik Schlagzeilen gemacht. Unerlaubter Drogen- und Waffenbesitz, Alkohol am Steuer, häusliche Gewalt und Einbruch sind nur einige Delikte, wegen denen Wes Scantlin schon vor Gericht landete. Aus seiner eigenen Perspektive sieht offenbar alles völlig anders aus, als nach außen hin dargestellt wird. Verlassen Nun war der Skandal-Rocker zu Gast bei Trunk Nation With Eddie Trunk. Dort wurde Wes Scantlin zunächst gefragt, ob man sagen könne, dass Puddle Of Mudd…