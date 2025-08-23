Toggle menu

Tony Iommi und Ozzy Osbourne: Historisches Doppel-Interview
Black Sabbath wollen es ein letztes Mal wissen: Bill Ward, Ozzy Osbourne, Geezer Butler und Tony Iommi (v.l.)
Wann hat man schon mal die Gelegenheit, Tony Iommi und Ozzy Osbourne gemeinsam im Zwiegespräch zu erleben? Was vor ein paar Jahren als Interview begann, ­wechselte zwischenzeitlich in einen munteren Dialog.
Dieser Artikel erschien zuerst im METAL HAMMER-Sonderheft über Black Sabbath 2015. Anlässlich des Todes von Ozzy Osbourne haben wir einen Auszug daraus neu veröffentlicht. Treffen mit Black Sabbath im Kölner Luxushotel Hyatt am Rheinufer. Anwesend: Ozzy Osbourne und Tony Iommi in trauter Eintracht – Sessel an Sessel, Auge in Auge. In einem schneeweißen Sofa am Ende des Raums leger zwischen roten Sitzkissen drapiert: Sharon Osbourne, Ozzys Ehefrau und Managerin. Dass die ­meisten Fragen überwiegend von Ozzy beantwortet werden, behagt Iommi nicht sonderlich, wie man seinen Gesichtszügen entnehmen kann. Aber Double-O ist kaum zu ­bremsen, also ordnet sich der ruhige Gitarrist…
