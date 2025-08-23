Ein striktes Handy-Verbot wie bei Ghost hält Bruce Dickinson bei Iron Maiden-Shows für zu schwierig, um es zu verwirklichen.

Iron Maiden baten ihre Fans bei den jüngsten Konzerten bekanntlich darauf zu verzichten, andauernd mit dem Handy zu filmen und zu fotografieren. Die Vorlage dazu lieferte die jüngste Tournee von Ghost, bei der die Besucher ihre Smartphones in einen magnetisch verschlossenen Beutel packen mussten. Bruce Dickinson hat nun bei "Trunk Nation With Eddie Trunk" darüber gesprochen, warum solch eine strengere Handhabe schwieriger umzusetzen wäre bei den Shows der Eisernen Jungfrauen. In der Praxis nicht so einfach "Ich kann nur für mich persönlich sprechen", beginnt der Iron Maiden-Sänger seine Ausführungen. "Von der Ghost-Sache wurde ich jetzt zwei oder drei Mal Zeuge…