Kreator-Chef Mille Petrozza hat auch eine persönliche Geschichte über den kürzlich verstorbenen Ozzy Osbourne zu erzählen.

Der Tod von Ozzy Osbourne hat die gesamte Metal-Welt in Trauerstimmung versetzt. Dabei lassen nicht wenige ihren Gefühlen in der Öffentlichkeit freien Lauf — so auch Mille Petrozza. Der Kreator-Mastermind rekapitulierte im Interview mit dem Rolling Stone eine Begegnung mit dem "Prinzen der Dunkelheit". Das Coole: Das Treffen fand auf einer METAL HAMMER-Party statt — vor 40 Jahren! Zunächst sollte Mille einordnen, ob es stimmt, was alle sagen — dass es ohne Ozzy Osbourne den Heavy Metal nicht gegeben hätte. "Definitiv, er war auf jeden Fall ein Teil der Ursuppe — und ein ganz, ganz wichtiger Teil. Natürlich gab es…