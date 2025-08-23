Vor dreieinhalb Jahrzehnten erschien DANZIG II: LUCIFUGE. Wir widmen uns der Frage, was genau ein Alligator damit zu tun hat.

Genau ein Jahrzehnt, nachdem er The Misfits mitgegründet hatte, legte Glenn Danzig den Grundstein für seine nach ihm benannte Band Danzig. 1990 veröffentlichte diese bereits ihr zweites Album und taufte es auf den unheiligen Namen DANZIG II: LUCIFUGE. Nun jährt sich dieser Tag zum 35. Mal, weshalb wir heute tiefer in die düstere Welt des Albums einsteigen. Der Name ist Programm DANZIG II: LUCIFUGE war zu jenem Zeitpunkt das Album, für dessen Produktion sich Glenn Danzig am längsten Zeit ließ. Über elf Monate nahm die Band das Werk in drei verschiedenen Studios in den USA auf. Passend zum Titel beschäftigt…