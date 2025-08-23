60 Bands, 4 Tage, 1 Kreuzfahrtschiff und nur 3.000 Tickets. 70.000 Tons Of Metal geht 2026 in die 14. Runde - in Richtung Bahamas.

70.000 Tons Of Metal Datum Runde 14 von 70.000 Tons Of Metal wird vom 29. Januar bis zum 2. Februar 2026 von Miami, Florida nach Nassau, Bahamas und zurück an Bord der Freedom of the Seas in See stechen. Veranstaltungsort https://70000tons.com Preise & Tickets Tickets gibt es an dieser Stelle, der Public Sale startet am 19.08.2025 um 18 Uhr. Bands Die Band-Liste wird regelmäßig aktualisiert. Neu hinzukommende Acts werden fett markiert: Amorphis Beast In Black Dark Tranquillity Dødheimsgard Dust Bolt Eluveitie Ereb Altor Firewind Gama Bomb Groza Haggard Harakiri For The Sky Heathen Hiraes Hirax Hour Of Penance Illdisposed In…