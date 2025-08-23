Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Warmen, Rage, Ronnie Romero sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: A Killer's Confession 'Heart Shaped Box' Coroner 'Renewal' Fleshwater 'Last Escape' Gaerea 'Submerged' Linkin Park 'Cut The Bridge' (live) Lorna Shore 'Prison Of Flesh' Lüt 'Smil & Vink' Mädhouse 'Get A Grip' Omnium Gatherum 'My Pain' Rage 'Straight To Hell '25' Ronnie Romero 'Backbone' Vicious Rumors 'Dogs Of War' Warmen 'Untouched' Year Of The Goat 'The Power Of Eve'