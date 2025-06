Die Foo Fighters machen ohne Trommler Josh Freese weiter. Selbiger ist verwundert darüber. Ein Nachfolger steht derzeit noch nicht fest.

Diese Neuigkeit trudelte am Wochenende so überraschend ein — überraschender wäre nur noch gewesen, hätten Abor & Tynna den Eurovision Song Contest gewonnen. Wie dem auch sei: Die Foo Fighters haben Schlagzeuger Josh Freese vor die Tür gesetzt. Der Drummer überbrachte diese Nachricht selbst in den Sozialen Medien. Einen Grund erhielt der vielbeschäftigte Musiker nicht von Dave Grohl und Co. Ein bisschen schockiert "Die Foo Fighters haben mich am Montagabend angerufen um mich wissen zu lassen, dass sie sich entschieden haben, ‚in eine andere Richtung zu gehen, was ihren Schlagzeuger angeht’", heißt es im zugehörigen Statement von Josh Freese. "Mir…