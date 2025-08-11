Brent Hinds hat bei Mastodon offenbar nicht aus eigenen Stücken seinen Hut genommen, wie er nun in den Sozialen Medien andeutet.

Brent Hinds hat sich zum ersten Mal zu seinem (allem Anschein nach unfreiwilligen) Abgang im März 2025 bei Mastodon geäußert. Die Prog-Sludge-Metaller posteten das Artwork ihres 2014er-Albums ONCE MORE ’ROUND THE SUN, um das elfte Jubiläum der Platte ein wenig zu zelebrieren. Daraufhin kommentierte der User strang3rs_fr0m_th3_sun: "‘Halloween’ ist definitiv mein Nummer 1-Track auf dieser Scheibe. Jedoch werde ich auf jeden Fall Brent Hinds vermissen." Der Gitarrist ließ sich nicht lange lumpen und antwortete darauf unverblümt: "Ich werde es nicht vermissen, in einer beschissenen Band mit furchtbaren Menschen zu sein." Eigentlich hatten Mastodon im Statement zur Trennung von Hinds verlauten lassen,…