Future Palace stellen sich im Video-Interview vor: Diese Künstler prägten ihre Musik.

2024 eröffneten sie die METAL HAMMER AWARDS, 2025 folgte das Debüt bei Rock am Ring: Für Future Palace geht es nach oben. In unserem Interview blicken Maria Lessing, Johannes Früchtenicht und Manuel Kohlert hingegen zurück und in den Plattenschrank, sprechen über Lieblingsalben und Guilty Pleasures – und plaudern dabei Artwork-Fails aus. Future Palace stellen sich vor: Diese Künstler prägten ihre Musik | Rock am Ring 2025 https://youtu.be/ytyiWPKYd6c Interview und Schnitt: Annika Eichstädt Kamera: Teoman Tonn, Can Yavuz *** Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch…