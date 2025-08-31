Nachdem Zoë Marie Federoff und Ashok weiter gegen Cradle Of Filth geschossen hatten, warf Dani Filth den Gitarrist raus.

Jetzt überschlagen sich die Ereignisse bei Cradle Of Filth. Nachdem Keyboarderin und Background-Sängerin Zoë Marie Federoff kürzlich schon ihren Abschied verkündet hatte, zog ihr Ehemann Marek "Ashok" Šmerda nach. Der Gitarrist wollte eigentlich die aktuell laufende Tournee der britischen Extreme-Metaller durch Lateinamerika noch zu Ende spielen, schwärzte in seiner Mitteilung jedoch die Band an. Ein weiteres, gemeinsames Statement des Ehepaars mit weiteren heftigen Vorwürfen folgte. Frontmann Dani Filth ließ das nicht durchgehen und setzte Šmerda direkt vor die Tür. Professionell geht anders Aber der Reihe nach... Zuerst hatte Federoff bereits durchblicken lassen, dass ihr Gatte ebenfalls den Hut bei der…