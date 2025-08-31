Im August soll die offizielle Children Of Bodom-Biografie erscheinen. Keyboarder Janne Wirman gibt einen groben Einblick.

Im April gaben die verbliebenen Mitglieder von Children Of Bodom bekannt, dass am 28. August 2025 eine Band-Biografie via Rocket 88 Books erscheint. Janne Wirman (Keyboard), Henkka Seppälä (Bass), Jaska Raatikainen (Schlagzeug) sowie Ex-Gitarrist Alexander Kuoppala und weitere ehemalige Band-Mitglieder, Freunde und Kollegen zeichnen darin die Entwicklung der Gruppe von Underground-Helden zu internationalen Ikonen nach. Der finnische Autor Timo Isoaho, zudem ein langjähriger Freund der Band, schrieb die bewegte Historie von Children Of Bodom. Wirman, Seppälä, Raatikainen und Kuoppala meinen dazu: „Seit wir aufgehört haben, als Band Musik zu machen und den tragischen Verlust unseres Bruders Alexi erlitten, haben wir…