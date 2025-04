Das Internet bietet viele Möglichkeiten für die Verfasser von Hassnachrichten. Lacuna Coil-Frontfrau Cristina Scabbia bezieht klar Stellung dazu.

In einem neuen Interview mit Primordial Radio spricht Lacuna Coil-Frontfrau Cristina Scabbia über die neuen Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Band und Fans, die das Internet bietet. Leider nutzen es auch viele Menschen aus, dass sie anonym und schnell eine Nachricht verfassen können, meint die Sängerin. "Es ist unmöglich, all die Rezensionen zu lesen, weil es so viele Orte gibt, wo sie veröffentlicht werden können. Sie sind überall. Jeder hat mittlerweile eine Meinung, selbst wenn die Person gar keine Ahnung von Musik hat oder sich kein einziges Album angehört hat." Lacuna Coil bietet Hass die Stirn Trotzdem befasst sich die Musikerin…