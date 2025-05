Laut neuesten Erkentnissen und der Aussage eines engen Freundes, soll die Verlobte des Faster Pussycat-Frontmanns Taime Downe, Selbstmord begangen haben.

Kimberly Burch, die Verlobte von Faster Pussycat-Sänger Taime Downe, ist am 3. März 2025 circa 23.00 Uhr über Bord des Royal Caribbean-Schiffs Explorer Of The Seas gegangen. Das Paar befand sich auf der siebentägigen Kreuzfahrt „The 80s Cruise“, als sich das Unglück ereignete. Kimberlys Mutter Carnell Burch zufolge habe es einen hitzigen Streit gegeben und ihre Tochter sei – untypisch für sie – angetrunken gewesen. Wie es zu dem Unglück kam, steht noch immer nicht fest. Jedoch gibt es neue Hinweise. Bislang wurde vor allem in den Sozialen Medien lediglich wild spekuliert, ob Burch selbst ins Wasser gesprungen, unbeabsichtigt von…