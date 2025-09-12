Das Florida der Achtziger ist wie für viele andere Bands auch das Zuhause von Nasty Savage. Ihr Debütwerk erschien heute vor genau 40 Jahren.

Zwei Jahre dauerte es, bis die frisch gegründete Band Nasty Savage ihr Band-betiteltes Debütwerk NASTY SAVAGE veröffentlichte, doch 1985 war es endlich so weit. Als eine von vielen Bands entsprang auch dieses Projekt aus der fruchtbaren Tampa Bay, die Mitte der Achtziger auch Bands wie Death, Obituary, Morbid Angel und Deicide hervorbrachte. Nasty Savage ebneten den "Big Four" den Weg, indem sie bereits ab 1983 die Bühnen zum Beben brachten. Zu Beginn hatte ihre Musik jedoch noch wenig mit Thrash- und Speed Metal zu tun. Die ersten Schritte von Nasty Savage In einem Artikel der St. Petersburg Times (heute Tampa…