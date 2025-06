Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Sabaton, Paradise Lost, Volbeat sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: AL9X1 ‘03 Control’ Alien Weaponry ‘Taniwha’ (feat. Randy Blythe) Azure Emote ‘Disease Of The Soul’ Baest ‘King Of The Sun’ (feat. Jesper Binzer) Battle Beast ‘Steelbound’ Cradle Of Filth ‘Demagoguery’ Decipher ‘Through It All’ Dragonforce ‘Burning Heart’ (feat. Alissa White-Gluz) Exkil ‘Reckoning’ Hammer King ‘Make Metal Royal Again’ Iotunn ‘Mistland’ Katatonia ‘Wind Of No Change’ Mawiza ‘Mamüll Reke’ Overdrivers ‘Overdrivers’ Paleface Swiss ‘I Am A Cursed One’ Paradise Lost ‘Silence Like The Grave’ Reliquiae ‘Paranoia’ Sabaton ‘Hordes Of Khan’ Sheev ‘King Mustard II’ Split Chain ‘Who Am I?’ Storm ‘Suffocating’ (feat. Fixation) Sylosis ‘Soured…