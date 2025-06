Vor genau 40 Jahren erschien HELLBOUND, das oft übersehene Zweitwerk von Warlock. Wir blicken zurück auf das Erbe des Albums.

Doro Pesch benötigt keine Vorstellung. Die weißblonde "Queen of Heavy Metal" feierte vor einigen Jahren das 40. Jubiläum ihrer Musikkarriere - und es ist kein Ende in Sicht. Erst zu Beginn dieses Jahres erhielt sie für ihr Solodebüt FORCE MAJEURE (1989) die goldene Schallplatte. Vor der Karriere uunter ihrem Eigennamen war sie sechs Jahre lang die Stimme von Warlock und produzierte gemeinsam mit ihren Kollegen vier Studioalben. Warlocks Zweitwerk HELLBOUND feiert heute seinen 40. Ehrentag. HELLBOUND als fragwürdiger Meilenstein? HELLBOUND legt im Vergleich zu seinem Vorgänger BURNING THE WITCHES (1984) noch eine Schippe drauf. Schneller, lauter... besser? Hier scheiden sich…