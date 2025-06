Und Tschüs: Tanner Wayne muss aus heiteren Himmel bei In Flames gehen. Die Schweden führen hierfür kreative Gründe an.

Zurzeit greift es bei Rock- und Metal-Gruppen um sich, dass einem bestimmten Band-Mitglied die Tür gewiesen wird. So sitzt jüngst oft der Schlagzeuger auf dem Schleudersitz. In der letzten Zeit mussten unter anderem Josh Freese bei den Foo Fighters und Zak Starkey bei The Who gehen, woraufhin Mike Portnoy schon scherzte, dass er um seine Position bei Dream Theater fürchtet. Nun gibt es einen Rauswurf bei In Flames. Kreative Gründe Denn die Schweden machen ohne Trommler Tanner Wayne weiter. "Mit tief gehender Dankbarkeit und Wertschätzung verkünden wir unsere kreative Entscheidung, dass wir und Tanner Wayne getrennte Wege gehen", heißt es im…