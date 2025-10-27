Kataklysm kommen zusammen mit Vader und Blood Red Throne im März 2026 für 14 Termine nach Deutschland, Österreich und die Schweiz.

METAL HAMMER präsentiert: Kataklysm + Vader + Blood Red Throne - Tour 2026 03.03. CH-Genf, L'Usine 10.03. A-Wien, Simm City 11.03. München, Backstage Werk 12.03. Heidelberg, Halle 02 13.03. Memmingen, Kaminwerk 14.03. CH-Pratteln, Z7 15.03. Trier, Forum 18.03. Hamburg, Markthalle 20.03. Berlin, Festsaal Kreuzberg 21.03. Leipzig, Hellraiser 22.03. Bochum, Zeche 24.03. Frankfurt, Batschkapp 25.03. Braunschweig, Westand 27.03. Bamberg, Brose Arena Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets