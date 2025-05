Fans des Fear Factory Sängers Burton C. Bell dürfen sich freuen. Denn der Musiker kündigt in einem Interview zwei neue Singles an.

Letztes Jahr veröffentlichte Fear Factory-Gründer Burton C. Bell mit seinem Soloprojekt bereits zwei Singles. Jetzt sieht es so aus, als dürften sich Fans demnächst auf zwei weitere Songs freuen. In einem Interview mit dem Australischen "My Kind Of Weird" Podcast sprich Bell über die neuen Singles und eventuelle Pläne für ein Album. Weiterhin unabhängig Aktuell sei laut Burton C. Bell noch kein vollständiges Album in Arbeit: "Im Moment gibt es noch kein Album, aber bis ich im Juni nach Australien komme, werde ich zwei neue Songs veröffentlicht haben. Der erste heißt ‘Savages’, von dem man wahrscheinlich schon ein paar YouTube-Videos…