In einem Interview sprach Bullet For My Valentine-Gitarrist Michael „Padge“ Paget über den Entstehungsprozess des kommenden Studioalbums.

In einem aktuellen Interview mit dem brasilianischen Radiosender Kiss FM sprach Bullet For My Valentine-Gitarrist Michael „Padge“ Paget über den Entstehungsprozess des kommenden achten Studioalbums der Band. Eine umfassende Mischung „Wir schreiben und arbeiten an Demos seit mindestens einem Jahr. Wir haben also schon sehr viel Musik“, sagte er. „Das nächste Album ist sehr wichtig für uns. Und wann immer wir können, nutzen wir die Gelegenheit, um daran zu arbeiten und zu schreiben - also immer, wenn wir off road sind. Matt [Sänger, Gitarrist] arbeitet sehr hart.“ Bezüglich der musikalischen Richtung, die von dem neuen Album zu erwarten ist, sagte…