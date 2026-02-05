Aus der Jubiläumstournee von Poison zu LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN wird nichts — wegen Bret Michaels’ finanziellen Forderungen.

Poison wollten dieses Jahr eigentlich das 40. Jubiläum ihres 1986er-Albums LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN zelebrieren — mit einer ordentlichen Live-Tournee. Doch aus diesen Plänen wurde leider nichts. Wie Schlagzeuger Rikki Rockett in einem Interview mit der New York Post offenbart, trägt daran vor allem Frontmann Bret Michaels Schuld. Dieser stellte derart überzogene finanzielle Forderungen, dass die anderen Band-Mitglieder keine andere Lösung sahen, als die Sache abzublasen. Blanke Habgier "Wir hatten ein großartiges Angebot, wie ich fand", schätzt Rockett ein. "Aber wir haben uns vom Verhandlungstisch zurückgezogen. Es hat nicht funktioniert. Worauf es hinauslief, war, dass C.C. [DeVille, Gitarrist —…