Godsleep live in Münster 01.05.2026

Künstler: Godsleep

Phil Campbell sucht nach einem permanenten Sänger
Phil Campbell And The Bastard Sons @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Phil Campbell And The Bastard Sons suchen nach einem dauerhaften Nachfolger für Joel Peters, der die Band im September verlassen hat.
Phil Campbell And The Bastard Sons sind gerade noch auf Tour durch Europa, um 50 Jahre Motörhead zu feiern. Am Mikrofon steht jedoch nicht Joel Peters, sondern Julian Jenkins, der normalerweise bei Fury singt. Kurz vor den Herbst-Shows gaben der einstige Motörhead-Gitarrist und seine Jungs den Ausstieg von Peters über die Sozialen Medien bekannt. Im dazugehörigen Statement bedankten sie sich bei Joel Peters „für seinen Beitrag und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.“ Infolge des Ausstiegs musste jedoch auch die Tournee durch Australien auf das nächste Jahr verschoben werden. Etwa zwei Wochen nach dieser Nachricht folgte die Bekanntmachung, dass…
