AC/DC rocken heute an der Spree. Vorab können Neugierige noch Videomaterial vom Tourstart in Prag am 26. Juni sichten.

Am heutigen Montag (30. Juni 2025) drehen AC/DC im Berliner Olympiastadion ihre Verstärker auf. Doch damit nicht genug: Angus Young und Co. geben sich hierzulande auch noch am 8. Juli in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena sowie am 17. Juli in der Karlsruher Messe die Live-Ehre. Wer schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die anstehenden Konzerte riskieren will, liest einfach weiter. Denn die Aussie-Rocker haben ihre aktuelle Europatournee am vergangenen Donnerstag bereits eröffnet: So spielten AC/DC am 26. Juni in Prag auf — und unten gibt es ein paar Live-Videos davon. Rund 60.000 Zuschauer fanden sich für die Show auf dem…