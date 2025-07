Nachdem die erste Single vom zehnten Avatar-Album erschienen ist, äußert sich Sänger Johannes Eckerström erneut zum aktuellen Stand der Dinge.

Das letzte Studiowerk DANCE DEVIL DANCE liegt gerade mal zwei Jahre zurück, und doch wird das kommende Album von Avatar mit Spannung erwartet. Das liegt nicht zuletzt daran, dass nie wirklich sicher ist, was die nächste Scheibe mit sich bringt – ausgenommen von Überraschungen und einer Portion Wahnsinn. Ende Mai wurde mit ‘Captain Goat’ ein erster Vorgeschmack auf das Album veröffentlicht, das später dieses Jahr erscheinen soll. Was Avatar zu Avatar macht Im Interview mit WRIFs Meltdown erzählt Frontmann Johannes Eckerström, wie weit die Arbeiten am neuen Material vorangeschritten sind. „Der Sound ist komplett fertig, und es klingt fantastisch. Jetzt…