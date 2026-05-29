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Grade 2 live in Münster 16.06.2026

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Künstler: Grade 2

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Suffocation sind "toxische Drogensüchtige", sagt Morotti
Suffocation @ Summer Breeze 2025, 16.8.2025
Suffocation müssen ab sofort ohne Schlagzeuger Eric Morotti auskommen. Der hat genug und freut sich, nur mehr bei Sanguisugabogg zu trommeln.
Zehn Jahre verdrosch Eric Morotti bei Suffocation die Felle, doch nun hat der Schlagzeuger die Nase gestrichen voll von den Death-Metallern. In den Sozialen Medien hat der US-Amerikaner, der sich jetzt voll auf seine andere Formation Sanguisugabogg konzentriert, nicht nur seinen Ausstieg verkündet, sondern die Band auch als "toxische, missbräuchliche Drogensüchtige" tituliert. Die Trennung ist zudem sein Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Donnerschlag In einer Instagram-Story ließ Morotti wissen: "Danke für die Geburtstagswünsche. Mein Geschenk an mich ist, dass ich mich von einer toxischen Gruppe verabschiede und meinen Wert kenne. Ich wähle von jetzt an mich, ich werde mich nicht mehr mit…
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