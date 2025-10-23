Parkway Drive, Volbeat, In Extremo u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im September 2025. Termine und Tickets!

Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 - präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. In Extremo Das Festival zum 30. Band-Jubiläum mit ASP, Eisbrecher, Feuerschwanz und vielen mehr! >>> zu den Details -- Dark Tranquillity + Soen + Equilibrium + Iotunn Das Ultima Ratio Fest 2025 bringt Dark Tranquillity zurück auf ihren Heimatkontinent – bereit, die Hallen ein weiteres Mal zum Kochen zu bringen! >> zu den Tourdaten und Tickets -- Full Metal Cruise 2025 Europas härteste Kreuzfahrt, die Full Metal Cruise, wird im…