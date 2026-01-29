Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith spricht im Interview über die Beweggründe hinter dem moderneren Bühnenbild der NWOBHM-Giganten.

Iron Maiden sind für ihre ausgeklügelte und klassische Bühnen-Show bekannt. Zur "Run For Your Lives"-Jubiläums-Tour hat sich die Band überraschend für die Digitalisierung ihres Bühnenhintergrunds entschieden. Gitarrist Adrian Smith erklärt im Interview mit Raquel von El Jevilongo, wie es dazu gekommen ist. Traditionen gebrochen Er sagt: "Wir sind meistens sehr traditionell, wenn es um unsere Produktion geht. Mit den Hintergründen war es immer so, als wäre man im Theater, um eine Aufführung zu sehen. Unser langjähriger Manager Rod Smallwood hat normalerweise eine Vision für die Konzerte, die er dann mit Steve (Harris, Bass - Anm.d.Red.) bespricht. Bruce (Dickinson, Gesang - Anm.d.Red.)…