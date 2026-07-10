Lunar Shadow wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem The Pretty Reckless, Deep Purple und Moonspell auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Juliausgabe: Lunar Shadow THE PALL OF A PAST WORLD Das Album des Monats Juli 2026 stellen Lunar Shadow. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,88 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu THE PALL OF A PAST WORLD von Lunar Shadow << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte *** Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Juliausgabe 2026! *** Bestell dir…