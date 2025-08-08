Trotz allem Matsch und Schlamm war das Wacken Open Air 2025 ein buntes und wildes Spektakel.

Das größte Metal-Festival Deutschlands fand vom 30.07. bis zum 02.08.2025 statt und begeisterte trotz Regen und Schlamm zehntausende Fans mit Bands wie Guns N’ Roses, Gojira, Saltatio Mortis, Apocalyptica, Within Temptation, Dimmu Borgir, Machine Head, Beyond The Black, Papa Roach, August Burns Red, Destruction und unzähligen mehr. In der kommenden METAL HAMMER-Ausgabe findet ihr den weltweit ausführlichsten Report zum Wacken Open Air: Wir berichten von den spannendsten Auftritten der besten Bands, dem bunten Wacken-Treiben drumherum und hinter den Festival-Kulissen und zeigen euch exklusive Fotos vom Wacken Open Air. METAL HAMMER 09/2025 findet ihr ab 22.08.2025 am Kiosk, ihr könnt das…