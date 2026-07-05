Die Streaming-Plattform Tidal sagt KI-generierter Musik den Kampf an.

Der Musik-Streaming-Dienst Tidal geht gegen die anwachsende Flut rein KI-generierter Musik vor. Das macht der Dienstleister nun in einem Statement klar, welches per Mail an seine Nutzerinnen und Nutzer verschickt wurde. Tidal bewegt sich auf einem hart umkämpften Markt, der von Platzhirsch Spotify dominiert wird. Weitere Mitbewerber sind unter anderem Deezer, Amazon Music Unlimited, Apple Music und Rokk. Tidal bemüht sich seit jeher, sowohl durch Audioqualität bei den Hörerinnern und Hörern zu punkten als auch durch alternative Ausschüttungsmodelle, bei denen mehr Geld bei den Labels, Musikerinnen und Musiker landen soll. Mit seinen neuen KI-Richtlinien macht Tidal einen neuen, wichtigen Schritt.…